El 'baby boom' también tocó a Emma Stone, que espera su primer hijo

La actriz estadounidense, Emma Stone, se une a la lista de celebridades que han dado a luz o han quedado embarazadas durante los últimos meses, lo que ha sido catalogado como un baby boom en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, aunque la protagonista de 'La La Land' no se ha pronunciado sobre la noticia de su embarazo, fotografías publicadas por el medio británico Daily Mail dan cuenta de su avanzado estado de gestación.

EXCLUSIVE: Emma Stone is spotted lovingly cradling her large belly on a walk in LA https://t.co/ttP0VAYoIe