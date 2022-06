El beso que se dieron Madonna y Tokischa en evento del 'Orgullo Gay'

Los escándalos y besos de la cantante estadounidense de 63 años, Madonna Louise Ciccone, siempre han mojado prensa, no obstante, en está ocasión, fue 'su nueva presa' en cuanto a besos, la que sorprendió a su público.

Resulta que durante la celebración del 'Orgullo Gay' en New York, la también conocida como 'La reina del pop', realizó un concierto para mostrar su compilado de éxitos musicales llamado Finallly Enough Love, y durante el mismo, presentó a su artista invitada Tokischa, una famosa rapera de República Dominicana.

Madonna y Tokischa realizaron una sensual presentación al ritmo de un remix de Hung Up y en medio del show, los cientos de asistentes le pedían a las cantantes un beso como el que Madonna protagonizó en el 2003 con Britney Spears.

Quizás complaciendo el público y mostrando su apoyo hacía la comunidad LGBTIQ+, Madonna y Tokischa se dieron un apasionado beso que terminó con una palmada en los glúteos. Como era de esperarse la euforia y aplausos del público no se hizo esperar, pues las dos artistas mostraron su total apoyo había dicha comunidad y el amor entre parejas del mismo sexo.

