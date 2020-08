"El camión entró al banco empujado por la Policía": Andrés Parra contó detalles de El robo del siglo

Andrés Parra señaló que en este momento de la vida, "tengo claro los personajes que ya no me interesa hacer o el tipo de proyectos en los cuales no me veo y de ahí para allá van llegando cosas de ficción, van llegando cosas basadas en hechos reales y yo voy viendo con qué me engancho y con qué me enchufo. Si siento el calor adentro en el corazón ya me voy de cabeza".

Consulte aquí: Distrito entregará mil millones de pesos para la música en Bogotá

Para el actor, "todos los personajes son distintos, Los personajes tienen matices diferentes y sobre lo poco que pude encontrar con respecto a la información del robo, pues ahí lo empezamos a armar. Yo creo que eso hace parte de propuestas que no se parezcan mucho a la inmediatamente anterior".

La historia fue estrenada el pasado 14 de agosto a través de Netflix.