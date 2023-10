'Negrito' no desperdició la oportunidad de postear una foto en la red social Instagram donde agradece por todo lo vivido y a sus seguidores por apoyarlo en cada parte del camino, asegurando que su camino en la cocina apenas empieza. Tiene en planes abrir, junto con su novia y un amigo, un restaurante de comida rápida, tipo cocina oculta en Bogotá. 'Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso y que han llegado conmigo hasta hoy. No hemos perdido nada y no nos detendremos. Esto apenas inicia'.