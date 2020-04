El coronavirus no conoce raza, color o estrato social y enluta a famosos del mundo

Carlos Rodríguez, primo del cantante, falleció el pasado 25 de marzo en España.

Montaner utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar el fallecimiento de su familiar. A través de un emotivo mensaje, el artista mostró lo afectado que estaba por la gran pérdida.

“A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que ‘La gloria de Dios’ sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida… me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él”, escribió.

