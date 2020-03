El desnudo Billie Eilish contra quienes critican su cuerpo

Billie Eilish, quien siempre ha vestido ropa holgada para evitar ser sexualizada o criticada por su figura, sorprendió en un reciente concierto en Miami (Estados Unidos) al transmitir un video en el que se quita la blusa mientras envía un poderoso mensaje a quienes la juzgan por su apariencia. 

"... Algunas personas odian lo que visto, algunas personas lo alaban, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme, pero siempre me miran", rese√Īa la revista Elle respecto a lo dicho por la cantante de 18 a√Īos en el video que r√°pidamente se viraliz√≥¬† a trav√©s de las redes sociales.¬†

"¬ŅLes gustar√≠a que fuera m√°s peque√Īa? ¬Ņm√°s d√©bil? ¬Ņm√°s suave? ¬Ņm√°s alta? ¬Ņles gustar√≠a que me callara?¬†¬Ņlos provocan mis hombros? ¬Ņmi pecho? ¬Ņsoy mi peso? ¬Ņmis caderas? ¬Ņel cuerpo con el que nac√≠ no es lo que quer√≠an? si me pongo lo que es c√≥modo para m√≠ ¬Ņno soy una mujer?, si me quito la ropa ¬Ņsoy una puta? Aunque nunca has visto mi cuerpo todav√≠a lo juzgas ¬Ņpor qu√©?", agreg√≥.¬†

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b ‚ÄĒ Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

Billie Eilish se ha convertido en todo un fen√≥meno de la m√ļsica actualmente. Canciones como 'Ocean eyes', 'Bad guy',¬† 'Everything i wanted', 'When the party's over', entre otras, se han posicionado en lo alto de las listas musicales.¬†

Ha sido galardonada en los Grammy, MTV Video Music Awards, American Music Awards y los Teen Choice Awards. Además, hace parte de la banda sonora de la nueva película de 'James Bond' - No time to die - al cantar el tema titulado de igual forma.