El detalle que pocos notaron en la eliminación de Endry Cardeño de MasterChef

El último capítulo de MasterChef Celebrity, además de estar lleno de retos y adrenalina, también dejó varias emociones con la salida de Endry Cardeño, una de las participantes que más se ganó el afecto de los televidentes en lo que va de la competencia.

Fue contra Frank Martínez, Diego Camargo y Marbelle que la actriz tuvo que competir en una prueba de creatividad, en donde el talento de sus compañeros logró superar la gran sazón que también demostró tener en el resultado de su preparación.

Sin embargo, muchos desconocen que Endry llegó al reto de eliminación con un sexto sentido que ya venía anticipando su posible eliminación y que tenía que ver con su atuendo. Así lo contó a través de su cuenta de Instagram, en donde reveló un pequeño detalle que quizás nadie notó el día del reto de los delantales negros.

“El día anterior a mi salida dije ‘si me sacan chévere porque no repetí ropa’, pero no hubo eliminación. Yo pensé en que, si alcanzaba iba y me compraba algo, pero no tuve tiempo”, empezó contando la recordada 'Laisa' de 'Los Reyes'.

Fue así como, al no poder comprar más ropa, tomó una decisión que para ella tuvo gran relevancia. "Yo salí con el vestido con el que empecé el programa. Tenía como tres modelitos que nunca me puse y no estaba segura, entonces los usé. Ya con esa decisión yo pensé, si me voy, pues me voy con el vestido con el que llegué", recordó la actriz.

Durante el video, la actriz también reconoció a sus colegas y llenó de halagos a las mujeres que aún quedan dentro del reality para seguir compitiendo por el premio mayor.