El día que Ewan McGregor se enamoró de Colombia

Del reconocido actor británico Ewan McGregor conocemos, por estos días, que es el protagonista de la serie Obi-Wan Kenobi, que estrenó Disney Plus y que hace parte de la saga de Star Wars.

RCN Radio conversó con McGregor y contó sobre su apasionante viaje en moto por Colombia, país al que prometió volver.

“Pasé un tiempo increíble en Colombia cuando hicimos nuestro largo viaje en 2019. Realmente me encantó. Y quiero volver porque siento que no tuvimos mucho tiempo en Colombia, pero ojalá hubiéramos tenido más tiempo…me encantaría explorar su país” dijo Ewan Mc Gregor, al contar que tiempo atrás pasó recorriendo el país en motocicleta.

En una entrevista exclusiva con RCN Radio, Mc Gregor habló del impacto que Star Wars tuvo en su vida desde niño y hasta identificó sus personajes predilectos.