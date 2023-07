El día que Shakira tuvo problemas para sacar a sus hijos de Colombia

En días pasados el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, fue invitado al programa de entrevistas ¡Aja Hey! El Podcast, allí el mandatario local habló de las diferentes situaciones que ha tenido que vivir y experimentar durante su gobierno.

Paralelamente, a raíz de la situación que se presentó con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de presuntamente pedirle un favor a un funcionario de Migración Colombia para que omitiera un documento que debía autenticar en una notaría para que su hijo pudiera salir del país (lo que le costó la renuncia luego ser acusada por el delito de tráfico de influencias) Pumarejo recordó el episodio que tuvo que vivir la cantante barranquillera Shakira.

“Shakira a mí me llamó hace 3 meses, me dijo Jaime estoy en Colombia estoy divorciada tengo custodia de mis hijos, los voy a sacar del país y como yo los nacionalicé como colombianos (aunque no lo son) me piden que el padre de los niños tiene que ir a un consulado en Barcelona a firmar un permiso de salida”.

Puede leer: Los estrenos de Netflix para agosto de 2023: la nueva película de Gal Gadot y más

El ‘ Puma’, como llaman al alcalde de la capital del Atlántico, narró de manera jocosa cómo la artista le contaba que ya estaba divorciada y que le tocaba llamar a Piqué para dicho trámite.

“Me dijo, yo pongo al man a que hable por Facetime, yo les muestro mi contrato de divorcio. Necesito el papel notariado y triplicado y nos tocó decirle que no”.

Finalmente, aseguró que Shakira le había manifestado que no le servía que sus hijos (Milan y Sasha) tuvieran la nacionalidad colombiana, y agregó que efectivamente este tipo de tramitología era totalmente absurda.

También lea: Cardi B le lanza el micrófono a una mujer del público que le tiró cerveza

“Me dijo, no me sirve mucho que mis hijos sean colombianos. La ley se hizo para que nadie sacara al hijo sin saber que el papá está de acuerdo y acá el papá es Piqué, te lo voy a poner al teléfono, debería haber la capacidad de generar una excepción”.

Cabe recordar que la cantante Shakira y el exdefensa del Barcelona Gerard Piqué, se separaron el abril de 2022 luego de la artista barranquillera se enterara que el jugador español sostenía una aventura con su empleada Clara Chía Martí.

Actualmente, las leyes colombianas establecen que todo niño, niña o adolescente requiere del permiso escrito de los padres para salir del país cuando no viaja con ellos.

Le puede interesar: "Presidente, familia es familia": Rubén Blades y su posible mención al caso Nicolás Petro

Dicho permiso deberá autenticarse ante el Notario o la Autoridad Consular, siempre y cuando se otorgue voluntariamente por el padre o madre con el que no viaja el niño, niña o adolescente.