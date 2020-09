El dilema de las redes sociales de Netflix y el furor que ha causado en los internautas

El pasado nueve de septiembre se estrenó en Netflix el docudrama, 'El dilema de las redes sociales' y, como era de esperarse, provocó masivas reacciones en torno al uso, desventajas, y adicción que provocan las redes sociales. Por eso, paradójicamente, aquí te mostramos algunas reacciones de usuarios en Twitter.

Que risa que he visto varias personas (demasiadas para mi gusto) hablando sobre el documental “el dilema de las redes sociales” y lo hacen por una red social y no tratan de bajar ni un poquito el consumo diario de ellas o ponerse reglas acerca del tlf y compartir mas físicamente

Me vi el documental en Netflix “El dilema de las redes sociales” y decidí eliminar Ig y facebook del celu y sólo revisarlos un ratico por la noche cuando tenga tiempo. Quiero hacer lo mismo con twitter pero me cuesta 😭 puta red social adictiva ahre

empecé ayer a ver el documental de netflix del dilema social y aunque ya sabía que nos controlaban todo lo que hacemos con nuestros móviles no sabía hasta qué punto y me está dando un poco de pánico estar en las redes sociales sabiendo que soy un experimento

He visto "El dilema de las redes sociales" y me he quedado un poco con cara de plátano esperando que contara algo que no supiéramos ya desde hace años, no parece grabado en 2020 si no fuera por las fake news y conspiraciones que menciona sobre el coronavirus.