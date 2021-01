El diseñador Alexander Wang desmintió acusaciones de abuso sexual

El conocido diseñador de moda Alexander Wang ha negado rotundamente las acusaciones de abusos sexuales vertidas en su contra en los últimos días, que ha calificado de "grotescas" en un comunicado enviado a los medios locales.



"Los pasados días, he sido objeto de falsas acusaciones infundadas y grotescas. Estas afirmaciones han sido erróneamente amplificadas por cuentas en redes sociales conocidas por publicar material difamatorio de fuentes sin revelar y/o anónimas sin ninguna prueba ni verificación de información", dijo Wang en un comunicado remitido a diversos medios.

"Ver cómo se perpetúan estas mentiras sobre mí como si fueran verdades ha sido enfurecedor", señala el texto.



Las declaraciones del modisto estadounidense se producen después de que las cuentas de Instagram "Shit Model Management" y "Diet Prada", conocidas por exponer el lado más oscuro del mundo de la moda, compartieran las denuncias del modelo Owen Mooney, que denunció este mes haber sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de Wang.



Mooney aseguró en la red social TikTok que sufrió el abuso a manos del reputado diseñador durante un encuentro fortuito con él en una discoteca de Nueva York en 2017, aunque inicialmente no quiso revelar su nombre.



"En un momento dado estaba solo y un hombre a mi lado se aprovechó del hecho de que nadie se podía mover y comenzó a tocarme. Subiendo mi pierna, luego a mi entrepierna, lo que me hizo quedarme completamente paralizado porque estaba en 'shock'", dijo Mooney en un vídeo.



El modelo explicó que al mirar a su izquierda vio que la persona que estaba tocándole era un "diseñador muy famoso" y que no podía "creer" que le "estuviera haciendo esto".

Tras denunciar el suceso, y ante los comentarios en la publicación que sugerían que se trataba de Wang y que contaban otros episodios de acoso por parte del modisto, Mooney confirmó la identidad de su agresor.



Wang, que mantiene cercanas relaciones de amistad con modelos de la talla de las hermanas Gigi y Bella Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner o Kaia Gerber, es conocido por sus extravagantes pasarelas y las fiestas posteriores.



La cuenta de "Diet Prada" también subrayó el hecho de que Wang contrató al cantante R. Kelly para una campaña publicitaria de 2017 con el objetivo de "difuminar los límites entre la fantasía y la realidad" poco después de que fuera absuelto de cargos de pornografía infantil presentados en su contra.