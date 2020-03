El emotivo mensaje de Peter Albeiro por la muerte de su padre

Piter Albeiro, reconocido humorista nacional, dejó fríos a sus seguidores de redes sociales luego de que utilizara estas plataformas para informar la muerte de su padre y enviar un emotivo mensaje para despedirlo.

De acuerdo con el post realizado por el ganador y exparticipante de MasterChef Celebrity, su padre no logró salir victorioso de la batalla contra el cáncer, por lo que partió de esta tierra. Sin embargo, lo que más lo entristece es no poderse despedir de él de la forma que hubiera querido, debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero y que tiene a millones de personas aisladas para evitar una propagación del coronavirus.

Según se observa en la publicación, Piter compartió una fotografía a blanco y negro junto a su papá, donde ambos aparecen abrazándose y recostados en una cama.

“Ayer murió mi papá de un cáncer, no pudimos despedirlo unidos en familia, no pudimos abrazarnos y decirnos que estábamos juntos. A veces la vida es cruel, los planes de Dios no siempre son nuestros planes, pero hoy desde la distancia sufro, lloro y oro porque no les pase a ustedes”, escribió el empresario en el pie de foto del post que ya supera más de cien mil likes.

Cabe mencionar que Piter Albeiro dio a conocer la enfermedad de su papá cuando ganó el reality del Canal RCN, pues le dedicó el triunfo y se mostró bastante conmovido con el tema.

Algunas celebridades e internautas enviaron palabras de aliento a su colega y amigo en medio de esta difícil situación que atravesaba. Algunos de los famosos que publicaron un comentario en el post fueron Andrés Suárez, Mario Espitia, Iván Marín, Vanesa Peláez, Boyacomán, Natasha Klauss y Mónica Jaramillo, entre otros.