Danna quien se encuentra en Madrid, España, no dudó en denunciar hace unas semanas que estaba siendo víctima de acoso por parte de algunos de sus vecinos, ya que le prohibieron usar el ascensor del edificio donde reside, situación que la obligó a bajar y subir por las escaleras.

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, escribió García en el pasado 28 de abril.