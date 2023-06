El enigmático mensaje de Greeicy a Lina Tejeiro despierta interrogantes

Greeicy Rendón ha estado en tendencia en los últimos días, por ganarse un galardón en los Premios Heat. Además, por lucir cada día más linda y regia, con los diferentes vestidos que usa. Más de uno ha quedado sorprendido por lo linda que es y por ser muy sencilla. Su forma de ser ha cautivado a todos en los diferentes videos que sube.

Además, recientemente se abrió a todos los seguidores y hasta lloró en plena entrevista. Allí contó que realmente no estaba en su mejor momento. A pesar de esto, mientras estaba cantando una de sus canciones, Mike Bahía salió al rescate y siguió entonando la melodía para no dejarla sola a ella.

Ahora bien, Greeicy confundió a muchos, luego de que le comentara una de las fotos que subió Lina Tejeiro junto a sus mascotas. "No entiendo nada! Íbamos tan bien en nuestra relación y ahora no sé porqué siento que de repente no quieres verme. Lovius rajis", expresó la caleña.

A esto, Lina le respondió con mucha gracia "Jajaja te amo! Estás lejos 😢o ya llegaste? 🥹". A lo que los internautas dijeron que a ellos también le pasa lo mismo, porque la actriz no les responde los mensajes. Otros, dijeron que así era la amistad de ellos y que era normal vivir este tipo de situaciones.

Hay que destacar que, hace más de 10 años que se conocieron y a partir de allí son inseparables. Son tan unidas, que hasta algunos llegaron a pensar que son familia, pero no. Las dos han estado en diferentes proyectos, pero por fuera de las cámaras son como uña y mugre.

