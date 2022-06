El eterno retiro de Bobby

Cada despedida lo ha hecho posicionarse con más vigor y por eso a estas alturas de la vida Bobby Cruz dice que ya no vuelve a anunciar su retiro de los escenarios.

“Hace más de 20 años que yo me retiré y si anuncio que me voy luego viene un terremoto de llamadas para trabajar, por eso no lo voy anunciar nunca más”, asegura el fenomenal cantante con tono de burla.

Se ha vuelto más selectivo en sus presentaciones, pero sigue girando por el mundo, presentándose y animando a su público, a pesar que se ha perdido ese vigor y esa fuerza interpretativa de sus momentos más estelares.

“No es más que antes, yo soy menos que antes”, reconoce Bobby al aludir al paso inevitable del tiempo.

En diálogo con el programa Al Fin de Semana de RCN RADIO, el cantante puertorriqueño señaló que “a los 84 años de edad que tengo ya no hay la misma energía que había cuando tenía 20, camino un poco más lento, hago todo un poco más relajado, pero sigo con el mismo entusiasmo”.

Y como si estuviera parado sobre un escenario interpretando su “Sonido bestial”, le pone toda la actitud a la respuesta para insistir en que “me gusta lo que hago”.

Es inevitable recordar que para él, como para su socio Richie Rey, la música “era nuestro Dios” y “cuando hace 47 años conocieron el verdadero Dios” la música pasó a un segundo plano.

Con emoción reitera que nació para ser músico y no duda en afirmar que no hubiera sido tan feliz en cualquier otra actividad.

Habla con emoción recordando el vigor de su carrera, insiste en que hace música mientras otros hacen canciones y sin meterse con los géneros urbanos, reitera que cambiaría algunas letras “para que sean algo bonito y positivo”.

Tiene una memoria prodigiosa, habla con sencillez a pesar de su grandeza y eso es un ejemplo para muchos de los nuevos, tiene profundas convicciones y una de ellas es que “la salsa es la música caribeña de todos los tiempos”.

Disfruta recordando que en su momento “los ritmos tenían su nombre”, hasta que junto con Richie se les ocurrió mezclarlo todo y esos sonidos antillanos fueron cobijados con el único nombre de salsa.

Y fueron tratados como Astor Piazzola en Argentina, a quien muchos calificaban como el “asesino del tango”.

“Recuerdo que cuando salió Sonido bestial la Revista Farándula de Nueva York dijo que nosotros éramos los asesinos de la música latina”, recuerda Bobby Cruz.

Hay tiempo para hablar de esa especie de eternidad de su música, porque Sonido bestial cumplió 51 años de ser presentado y “sigue vigente como si lo hubiéramos grabado el mes pasado”.

Revolucionario, perenne, eterno, siempre sugestivo, el maestro Bobby es un convencido “que la música es algo que Dios creo para alegrar toda su creación” y la seguirá haciendo hasta que las fuerzas se lo permitan.