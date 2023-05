El famoso 'Méndez' responde por acusasión de robo en su contra: "Soy un tipo decente"

‘Rafael Méndez’ fue un personaje interpretado por Víctor Hugo Cabrera, en la recordada serie Hasta que la plata nos separe. Este fin de semana el recordado Méndez volvió a ser noticia, pero no por una nueva aparición en una novela, sino por un escándalo.

El actor fue demandado ante la Fiscalía General de la Nación por hurto y engaño. Lorena Rovira, quien denunció que fue robada por el actor, explicó lo que sucedió en el programa La Red, "que la gente sepa la clase de persona es él", dijo.

Le puede interesar: Hijo de Mauro Urquijo, actor que tiene novia trans, empezó su cambio de sexo

En ese sentido, explicó que una amiga le presentó al actor, se tomaron unos tragos y viajaron a El Meta, pero a la salida del bar se le perdió el bolso, en el cual tenía $700.000 en dinero en efectivo y sus tarjetas con las que dice le hicieron una compra de 1 millón de pesos.

"Al siguiente día fuimos a un centro comercial nos mostraron cámaras y nos dimos cuentas que él sale de discoteca con el bolso, entra a la camioneta y luego aparece la persona que se lleva el bolso de la camioneta. Él no decía nada, salimos de ahí y fuimos al CAI de la Policía", agregó Lorena.

En medio de la polémica que ha generado esta acusación, el actor Victor Hugo Cabrera, respondió sobre esta situación y le envió un mensaje a todos aquellos que lo han estado criticando.

¿Qué dijo el actor?

A través de sus historias de Instagram, el actor se refirió a la situación y aseguró que ya había acudido a la Fiscalía, donde se enteró de lo que estaba pasando.

"Acabo de llegar de la Fiscalía, a donde me dirijo con mi abogado, en Restrepo, Meta, la cual nunca había visitado y me enteré realmente de qué se trata todo", dijo.

En ese sentido, aseguró que es inocente y que tuvo una crianza ejemplar: "Mi mamá me enseño desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo, honrar a padre y madre, sin ser católico, ni apostólico, ni romano. Yo soy un tipo decente y trabajador desde los siete años. Yo nunca me he robado nada".

Le puede interesar: Esteban de Padres e Hijos: escándalos, peleas y más de la vida del recordado actor ¿Qué pasó con él?

Finalmente, el actor envió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que aún creen en él.