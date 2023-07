El gesto inesperado de Shakira a su empleada que conmueve al mundo entero

Shakira sigue dando de qué hablar en redes sociales por cuenta de sus arriesgados atuendos y diferentes apariciones en la semana de la moda en Paris. Y es que la cantante barranquillera no ha escatimado en detalles en su paso por Europa.

Desde su outfit blanco con la palabra 'NO' en relieve en el pecho, mismo que utilizó la reina del Bronx JLO, dejó con la boca abierta a más de uno en redes, que han especulado mucho por si es un mensaje para su expareja, Gerard Piqué.

Lea además: Paola Jara y Jessi Uribe: el tatuaje con el que sellaron su amor para siempre

El vestido lo lució en el desfile de los 30 años de Viktor & Rolf.

No obstante, en las ultimas horas ha vuelto a sonar su nombre por cuenta de 'Bego', su modista, quien está detrás de los llamativos trajes de la cantante y que la ha acompañado durante varios años desde que Shakira decidió irse a vivir a Barcelona.

Pues parece ser que la noticia de que la artista colombiana sobre irse a vivir a Miami no le cayó nada bien, pues fue la misma Shakira la encargada de dar a conocer que su modista se puso muy triste por su partida, pues pensaba que no iba a trabajar nuevamente con ella.

Pero todo lo contrario, pues la barranquillera decidió darle otro camino a esta historia.

De interés: Regresa Betty la Fea: Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco dan pistas de todo lo que sucederá en esta nueva producción

La intérprete de 'Te felicito', decidió llevársela por cada país al que fuera mientras esté en Europa.

"Ahí está ‘Bego’, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa", dijo en un aido Shakira.