Durante la emisión del programa en vivo de entretenimiento 'Lo Sé Todo Colombia', este viernes 3 de noviembre, su presentador, Ariel Osorio, mejor conocido como 'Gordo Ariel', anunció su retiro del programa por temas de salud.

La noticia dejó sorprendidos a muchos televidentes del programa de chismes, que quedaron preocupados por el estado de salud del siempre polémico presentador.

Ariel manifestó que: "me veo en la triste, pero necesaria situación de retirarme del programa… Tengo un problema de salud que me hace vivir sin poder expresar una de las emociones más importantes del ser humano, no puedo llorar".

Ariel Osorio narró que cuando llega a emocionarse al punto de las lágrimas, sus vías respiratorias se congestionan de tal manera que le impiden respirar y presenta cuadros de hiperventilación qué lo llevan a un estado crítico de salud, por tal motivo tiene que mantener esta emoción al límite causándole una gran tristeza y preocupación.

Por eso, después de 6 años frente al espacio de 2 horas, y ahora emitido también emitido los fines de semana, del cual solo se ha ausentado por 2 semanas por COVID en la pandemia, Ariel se ausentará por un término aún no definido por una cirugía funcional respiratoria a cargo del prestigioso cirujano Luis Devoz.

"Vamos a realizar una rinoplastia funcional con un componente estético, a Ariel se le realiza una rinoplastia secundaria, la que no fue estéticamente satisfactoria y que después de muchos años desea mejorar. El componente de funcionalidad es porque presenta dificultades respiratorias, los cornetes se inflaman y evitan el flujo de aire, es necesario corregir la parte del tabique, para lograr esta funcionalidad. Para corregir la funcionalidad y la estética se le va a extraer cartílago de su costilla, de igual forma en el momento de la cirugía pueden surgir otros procedimientos para solucionar su funcionalidad respiratoria". Dice el Doctor Devoz.

