El Gran Combo de Puerto Rico lanza su primer álbum navideño en más de 35 años

Por su parte, Willie Sotelo, pianista de la legendaria agrupación, que lleva entre sus motes "La universidad de la salsa", hizo hincapié en la oportunidad de haber publicado dos discos en un mismo año, siendo el otro "En cuarentena".

"Los tiempos han cambiado. Nosotros tuvimos la dicha de hacer este nuevo trabajo, de diez temas inéditos, diez temas que tienen el sonido del Gran Combo, que es lo que siempre estábamos buscando", explicó Sotelo.

El pianista señaló que los arreglos musicales de las canciones son "sencillos y bailables" y expresó su esperanza de que este disco "no sea para esta Navidad, sino para muchas navidades".

Asimismo, Jerry Rivas, el cantante más veterano de los tres que integran la orquesta, enfatizó que la mayoría de las canciones navideñas llevan consigo el lenguaje coloquial puertorriqueño pero, que aún así, los seguidores de otros países las aprecian.

"Logramos un disco (en el) que hay de todo y lo que van a escuchar es el sonido del Gran Combo, pero más parrandero. Y esperamos que fuera de Puerto Rico se entienda nuestro mensaje y nuestra idiosincrasia", dijo.

Las canciones que componen el disco son "No Hay", "De Trulla con El Combo", "Coro, coro, coro", "Cuando den las doce", "Me llevan ajorao", "Por ahí, por ahí, por ahí", "No se va a poder", "La parranda del amigo", "La dieta de la Navidad" y "Paz para los pueblos".

El álbum "De trulla con El Combo" ya se puede adquirir en las tiendas y estará disponible en las plataformas digitales musicales a partir de este viernes.