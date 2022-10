“El gran pastelero Bake off” llega a Colombia con la participación del Pibe Valderrama

Desde hoy ya está disponible en HBO Max el nuevo reality que dejará conocer el 'dulce lado' de los influencers. “El gran pastelero Bake off” que llega a Colombia con la participación del Pibe Valderrama, Martina La Peligrosa, Natalia Giraldo, Carlos Vargas, Kino, Johanna Fadul, Mario Ruíz, Belky Arizala, Juanma Restrepo, Andrés Cabas, Yaneth Waldman y Kimberly Reyes.

Precisamente el Pibe Valderrama indicó que “yo nunca he realizado ningún postre, entré a aprender y por eso quise hacerlo. Para mí todo es un reto”.

Relató que lo empezaron a llamar 'El Pibe Sabroso' y que “me nombran aquí todos así, pero no les voy a contar por qué, tienen que ver el programa”.

Por su parte, el influenciador Mario Ruíz influencer, indicó que “lo último que se me pasó por la cabeza era que iba estar en un 'reality' de cocina o de postres, pero cómo decirles que no. Igual que soy de ordenado en la vida, van a ver que soy de ordenado en la cocina”.

“Al principio llegué nervioso y no sabía qué iba pasar, no sabía qué me iba encontrar, cómo eran las actitudes de las demás personas”, agregó.

Por su parte, la actriz y presentadora Yaneth Waldman, aseguró que fue un reto grande. “Es más que difícil hacer postres, tiene su camello, porque todo tiene que ser exacto (...) Sí soy muy buena cocinando todos los postres, pero realmente es un proyecto muy dulce y muy hermoso”.

Una de las jurados del 'reality' es la chef Juliana Álvarez, quien aseguró que que no tiene tanta paciencia con los participantes. “No es una virtud mía más grande, pero si soy muy entregada y lo que hice fue ayudarlos a ellos a mejorar en este programa”, dijo.

El cantante Andrés Cabas fue otro de los invitados a participar de este programa y señaló que “a mi familia siempre le han encantado los postres y nunca les supe hacer un postre, por eso me reté".

“Cada postre tenía su reto, pero por ejemplo hay postres como el 'brazo de Reina' que la gente piensa que es un postre de barrio y es completamente difícil”, aseguró.

También está Martina La Peligrosa, quien manifestó que “yo siento que me fue muy bien. Fue una experiencia muy rara, porque yo no confiaba mucho en mis capacidades culinarias en lo dulce, pero siento que fue una experiencia en la aprendí muchísimo”.