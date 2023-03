El hijo de Ana le confirma que Horacio tiene amante hace dos años: conmovedora escena

Con el paso de cada capítulo de Ana de Nadie la historia de amor entre Horacio y Ana sigue tomando giros inesperados, aunque parece que la relación por fin llega a su fin.

Le puede interesar: Ana le pelea a Horacio por hablar con su amante y él le pide que no sea "infantil"

Pese a que Horacio intentó terminar su relación con Adelaida le fue imposible, pues según él, la joven abogada le da alegría y lo hace sentir vivo, razón por la que tras varios días alejados, el reencuentro estuvo lleno de pasión y románticas palabras.

Convencida de que su esposo no estaba trabajando, sino con su amante, Ana decide ir a buscarlo a la empresa, no obstante, a su paso se encuentra con Efraín, el conductor de Horacio, quien le pide no entre a la oficina del arquitecto, pues la aprecia tanto que no quiere evitarle un gran dolor.

No obstante, en casa Ana comienza a organizar la maleta de Horacio organice su ropa para que deje el hogar, especialmente después de que Pedro, hijo, le revela que su esposo le es infiel de manera persistente con Adelaida desde hace dos años.

Ana se siente destruida y después de llorar mucho le pregunta a Horacio qué es lo que buscaba con tener a dos mujeres engañadas. El hombre se sincera y le dice que Adelaida logró devolverle la alegría y salir de la monotonía.

Ana le pregunta si para él estar con su familia es un sacrificio, y le responde diciendo que para ella el matrimonio también ha sido una carga. La despechada mujer dice que solo se arrepiente de no haberlo dejado antes a pesar de que estuvieron casados por 25 años.

Le puede interesar: Adriana Romero y Rodrigo Candamil ¿Por qué se separaron después de 20 años de matrimonio?

Ahora, con este nuevo giro, las posibilidades de Joaquín con Ana aumentan, especialmente ahora que la mujer está despechada y dolida con Horacio. ¿Qué pasará en el capítulo de esta noche?

En el siguiente enlace podrá ver la escena de la acalorada discusión de Horacio y Ana.