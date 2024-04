“Gracias a Dios se presentó esta oportunidad, se puede decir que divide en dos mi carrera. Ustedes saben que mi vida estaba rodeada por el fútbol y decidí hacer un cambio porque el amor y la pasión me inspiró (...). Fácil no ha sido, porque empezar de Medellín, Bogotá y luego tirarme para acá (…) Para mí ha sido duro tantos comentarios y tantas vainas. Sinceramente yo tengo mis metas claras y yo estoy aquí es por ustedes, que son los martinistas, la gente que me quiere de verdad y a la que yo le rindo cuentas”, le dijo Martincito al público.

Finalmente, cabe recordar que desde hace unos meses el joven hijo de Martín Elías ha venido tomando clases de técnica vocal y canto en academias musicales. Así mismo, se trasladó hacia la ciudad de Valledupar para empaparse aún más de la cultura vallenata y a través de sus redes sociales ya ha dejado ver los avances de su formación musical.