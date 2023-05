El Hombre Caimán y otros de Sábados Felices creyeron que toda la vida iban a ser chistosos: Hassam

Hassam habla sobre el ‘Hombre caimán’ y su polémica situación económica

El humorista fue directo tras la pregunta de Camilo, pues afirmó que muchos de los personajes más importantes del programa de humor, 'sábados felices’, no supieron aprovechar la fama y no se reinventaron. “toda la vida iban a ser igual de chistosos”, indico Hassam.

De interés: 'Memo' Orozco, de la fama a comer galletas viejas y "mohoseadas" tras crisis económica

Asimismo, se refiero al tema diciendo que es un error creerse una estrella y el tener este pensamiento puede afectar la vida de cada persona.

“Entendí que ese ego de creerse una estrella al único que afecta es a uno mismo. Muchas personas de esa generación no cultivaron el talento, no ahorraron, no se proyectaron para cuando llegaran a viejos. Creyeron que toda la vida iban a ser igual de chistosos”, afirmó.

Hassam también expresó que no cree la situación económica de ‘Hombre caimán’ no es como él la pinta, refiriéndose que el episodio de la venta de mochilas, fue un acto exagerado por parte del creador de contenido.

“Lo llevaron al extremo, no creo que el man tenga la necesidad de hacer eso. Si a Álvaro le toca subirse a hacer un ‘show’, lo hace, porque él tiene la energía”, dijo.

Cabe resaltar el Hassam antes del hablar del tema dice que le tiene mucho respeto al ‘Hombre caimán’ “como institución del humor”.