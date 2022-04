El impresionante cambio de look con el que Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores

La cantante mexicana Alejandra Guzmán aprovechó su presentación en la gira Perrísimas Tour, junto con su compatriota Paulina Rubio, para "raparse" el cabello y dejarse una serie de tatuajes en la cabeza, algo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales porque decían que la artista se calveó.

Sin embargo, todo se trata de una prótesis. Este trabajo fue realizado por su equipo de esteticistas, quienes se encargaron de transformar el look de “La Reina de Corazones” en cuestión de horas. La artista no dudó en mostrar este excéntrico estilo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene un total de 3.4 millones de seguidores.

"The process 🧑‍🦲 @beguapa “No todo es lo que parece”. #NewYorkCity Me encantó el look ¿les gustó?", publicó a través de sus redes sociales.