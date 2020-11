El insulto de Amparo Grisales a una tuitera que la llamo "uribista"

La reconocida actriz Amparo Grisales perdió los estribos y se despachó contra una usuaria de Twitter que había publicado un trino asegurando que Margarita Rosa de Francisco era mejor que ella, porque era “más humana”.

“Amparo es uribista y con eso dice todo de ella… mmm que tal? La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita y Amparo la odian”, escribió la internauta.

La exjurado de ‘Yo me llamo’ no se quedó callada y le contestó a esta tuitera, primero, que no es uribista y segundo, que no opine de lo que no sabe, acto seguido la calificó como una “tonta maluca”.

"¡No soy Uribista! Pero mucho menos mamerta, no tengo apellidos políticos. No opine lo que no sabe, tonta maluca. ¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón! Usted ponga a dieta el opinadero y lo demás también. ¡Ábrase, jajaja!”, dijo la actriz.

No soy Uribista ...!

Pero mucho menos Mamerta...!!

No tengo apellidos políticos ...!!

No opine lo que no sabe tonta maluca...!!

El amor que recibo de la gente me llena el corazón!!!

Y ud. ponga a dieta el opinadero..... y lo demás también!!!

Abrase!!!!

🤪jajajjaja https://t.co/FBE7Xnmnbj — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 2, 2020

Ante esta fuerte respuesta, la tuitera borro su trino y los demás seguidores se dividieron en opiniones de quienes apoyaban a la 'Diva de Colombia' y quienes la criticaban por sus palabras.