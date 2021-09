El íntimo dato que Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores

Luisa Fernanda W y su detalles sexy

En una famosa dinámica de Instagram, Luisa Fernanda W recibió una pregunta por parte de uno de sus seguidores: "¿Tanga, cachetero o hilo?". La blogger aprovechó la inquietud y habló sobre sus preferencias de ropa interior.

"Yo soy de hilo, no puedo usar una tanga, un cachetero. Me aterra, no! Hilos... y los hilos bonitos", respondió Luisa Fernanda W, dejando claro que en cuestión de ropa íntima, le gusta lo más pequeño porque es lo que la hace sentir más sexy.

Por ahora, Luisa Fernanda W está enfocada en disfrutar de la maternidad junto a su hijo, Máximo, pero también le saca un tiempo a sus proyectos, como el más reciente que lanzó junto a Pipe Bueno, "Rancho MX", el nuevo restaurante mexicano de la pareja de famosos que ha sido muy nombrado por la farándula colombiana en redes sociales.