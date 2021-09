El juego del calamar: Cinco cosas que no sabía de la serie

'El juego del calamar' es una serie coreana que ha cautivado la atención desde diferentes partes del mundo y consiste en la historia de 456 personas con problemas de económicos que participan en seis juegos diferentes para ganar un premio de 45,6 mil millones de wones, cabe resaltar que las actividades son juegos de niños tradicionales del país asiático. Aquí presentamos algunos datos que tal vez no sabía de esta serie.

Hwang Dong-hyuk, creador y director, explicó que este "es un juego que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario". También explicó que vio en esta actividad un ejemplo podría representar el tipo de sociedad en la que las personas viven hoy en día.

La historia empezó hace más de 10 años

El primer borrador de El juego del calamar se escribió en el 2008, y no se pudo realizar ninguna producción porque lo consideraban muy violento, incluso, al presentarlo calificaron el proyecto como complejo y no comercial. Por lo que Hwang Dong-hyuk no pudo conseguir suficiente inversión por lo que tuvo que ponerle una pausa luego de casi un año de trabajo.