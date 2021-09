El juego entre Yeferson Cossio y Jhonny Rivera: el perdedor pagaba $2 millones

Yeferson Cossio se ha popularizado en redes sociales, especialmente en Facebook, por los contenidos que suele compartir con sus fieles seguidores. La mayoría de estas publicaciones están cargadas de humor, retos y ocurrencias salidas de lo común, por lo que generan interés genuino en los curiosos que visitan sus perfiles.

El paisa, reconocido por algunas personas por ponerse implantes de seno en su pecho tras perder una puesta, decidió continuar con estos ingenios e invitar a Jhonny Rivera para que participara en uno de sus juegos. El influencer envió la propuesta al cantante para que asistiera a su casa, ubicada en Medellín, y cenaran.

Lea también: “Fue un trabajo de meterse en la conciencia de personajes”: escritor Juan Gabriel Vásquez

Rivera aceptó la invitación, enfatizando en que era admirador del trabajo de Cossio, por lo que disfrutaría de este espacio de una manera genuina. Aunque se le hizo extraño al principio, admitió que lo alegró este plan, logrando conocer “la parte más humana” del creador de contenido.

“Recibí una invitación de su parte a comer, aunque en un principio se me hizo extraño porque él es una persona muy exitosa, pero me puse feliz porque lo admiro mucho a él (…) Me encantó ver cómo vive: tiene 12 perros que le faltan hasta las paticas y fue bonito conocerlo, sobre todo por su parte humana”, afirmó el cantante de música popular.

Le puede interesar: Los memes que dejó el estreno de 'La Nieta Elegida'

Cossio no se quedó con las ganas y retó al artista a un juego de hockey de mesa, donde el que perdiera debía regalar dos millones de pesos a personas de bajos recursos que se encontraran en las calles de Medellín.

Tras un divertido juego, quien salió perdiendo de este encuentro fue Jhonny Rivera. El colombiano cumplió su promesa y se acercó a varias personas, comprando una rosa por $500.000, un maní de $400.000 y otros productos que sumaran $100.000.