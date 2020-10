El mejor regalo de cumpleaños: Kanye West sorprendió a Kim Kardashian

Kanye West le hizo del mejor regalo de cumpleaños a su esposa, Kim Kardashian, quien llegó a los 40 años de edad el pasado 21 de octubre. Y, es que lejos de darle lujosos autos o costosas joyas, el rapero le regaló nada más y nada menos que un holograma de su padre, Robert Kardashian, quien falleció en el año 2003.

"Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. Es tan realista y lo vimos una y otra vez llenos de muchas lágrimas y emoción. Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

De este modo, el holograma de Robert Kardashian felicita a Kim por su cumpleaños y manifestó el orgullo que siente por sus hijos (además de Kim, son Kourtney, Khloé y Rob Kardashian) a quienes acompañará siempre.

Kim Kardashian y Kanye West llegaron al altar en el año 2014. Fruto de su relación han nacido cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, estos dos últimos concebidos a través de un vientre de alquiler.

Por otro lado, Kardashian saltó a la fama en 2007 tras el estreno del reality de televisión 'Keeping Up with the Kardashians', del que hace parte toda su familia. Y, con el correr de los años se ha convertido en una de las celebridades más influyentes y exitosas. Ha logrado formar un imperio con su marca de belleza KKW Beauty y su línea de ropa moldeadora SKIMS.

Además, es toda una estrella de las redes sociales, nada más en Instagram acumula hasta el momento 190 millones de seguidores. También estudia Derecho y espera obtener el título como abogada en 2022.