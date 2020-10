El mundo mágico de Willow regresará en una serie de Disney+

El mundo mágico de Willow , la aventura de fantasía épica de George Lucas que transcurre en una era de espadas, brujería, mitos y monstruos, regresará en una serie de Disney+ cuya producción comenzará el próximo año. Disney+ el nuevo servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company llegará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre.

Jon M. Chu (In The Heights, Crazy Rich Asians) dirigirá el piloto y se desempeñará como productor ejecutivo, junto con los showrunners Jonathan Kasdan y Wendy Mericle (Arrow). Jonathan Kasdan escribió el piloto.

“Yo crecí en la década de 1980, y Willow tuvo un impacto profundo en mí”, afirma Chu. “La historia de los héroes más valientes en los lugares menos pensados me permitió a mí, un niño asiático-americano que creció en un restaurante chino y que quería ir a Hollywood, creer en el poder de nuestra propia voluntad, determinación y, por supuesto, magia interior. Por eso, el hecho de poder trabajar con mis héroes, desde Kathleen Kennedy hasta Ron Howard, es más que un sueño hecho realidad. Estaba en mi lista de deseos. Jon Kasdan y Wendy Mericle han agregado personajes nuevos muy revolucionarios y sorpresas encantadoras a esta historia atemporal, por lo que tengo muchas ganas de que el mundo se una a nosotros en este viaje épico”.

Chu dirigió la adaptación para cine del musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights, que se estrenará en junio de 2021. También fue el director y productor ejecutivo del piloto del drama médico de ABC Triage.

Ron Howard, director de la película Willow original, regresa como productor ejecutivo en la serie, y Bob Dolman, escritor de la película original, se desempeñará como productor asesor.

“Desde el punto de vista creativo, es emocionante no solo retomar el mundo y los personajes que creamos entre George Lucas, Bob Dolman y yo, sino también ver que levanta vuelo en formas tan nuevas, divertidas y cinematográficas a través de la imaginación de Jon Kasdan y el equipo Willow”, explica Howard. “No es un retroceso nostálgico, sino una mirada creativa hacia el futuro, y es divertidísimo ser parte de todo esto”.

La serie es la primera narración de Lucasfilm que no está relacionada con STAR WARS desde 2015 y transcurre años después de los eventos de la película Willow original. Presenta personajes totalmente nuevos en el reino encantado de hadas y monstruos Eborsisk de dos cabezas, y recibe nuevamente al héroe que da nombre a la historia, Willow Ufgood, interpretado, una vez más, por el inigualable Warwick Davis.

“Muchos fans me han preguntado a lo largo de los años si Willow regresaría, y ahora estoy contentísimo de contarles que sí lo hará”, asegura Davis. “Muchas personas me dijeron que crecieron con Willow y que la película influyó en la forma en que ven el heroísmo en nuestro propio mundo. Si Willow Ufgood puede representar el potencial heroico en todos nosotros, entonces es un personaje que me siento sumamente honrado de retomar”.

“Esta es una nueva era emocionante para la narración en Lucasfilm”, cuenta la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. “La visión de Jon Chu, junto con el guion de Jon Kasdan y Wendy Mericle, llevará a Willow en nuevos rumbos emocionantes para la serie. Ron Howard y Warwick Davis se han querido reunir en el mundo de Willow desde hace un tiempo, y me siento muy orgullosa del equipo increíble que armamos para llevar esta serie a Disney+”.

La producción ejecutiva está a cargo de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jon M. Chu, Jonathan Kasdan, Wendy Mericle, Ron Howard e Imagine Television, y la coproducción ejecutiva está a cargo de Roopesh Parekh y Hannah Friedman. Además, Bob Dolman será productor asesor, y Julia Cooperman se desempeñará como productora.