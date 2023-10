'El Negrito' no pudo vencer a Carolina en el reto de cocina y abandonó MasterChef

En este nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, los famosos entraron muy emocionados a la cocina más famosa del momento. Quienes iban a preparar deliciosos platos eran: 'El Negrito', Nela González, Carolina Acevedo y Daniela Tapia.

Algunos se sorprendieron, porque a parte de que iban a seleccionar a más semifinalistas, también nombraron a la persona que no pasa a la siguiente fase. Por lo cual, los concursantes no perdieron la oportunidad para dar lo mejor de sí mismo y descrestar a los jurados.

Puede leer: Martha Isabel Bolaños habló de su relación con Chris Carpentier, en ‘MasterChef’

Para esta ocasión, debían hacer un plato libre, pero usando de proteína el cerdo. Los chefs dijeron que ellos debían hacer esto en tan solo 60 minutos y como era reto de eliminación, les dejaron la despensa abierta todo el tiempo, no como en otras ocasiones que les ponen un límite para hacer compras.

Luego de pensar qué era lo que iba a preparar cada uno, los chefs hicieron esta retroalimentación.



Nela. Presentó el cerdito a la rausch. El jefe dijo que estaba muy rico y dijo que estaba bien jugado. Le dijeron que estaba devuelto a la cocina por cocinar algo espectacular.

También lea: Actor de 'Ana de nadie' es el novio de Alejandra Villafañe



El Negrito. Llevó el cerdo achocolatado, dijeron que la salsa estaba rica, pero no fue la mejor. Un buen plato, pero que había cosas por mejorar.



Daniela fue con 'Claudita' fue el nombre del plato. Como no sabía como ponerle, decidió ponerle así. El emplatado le dijeron que no estaba bien, pero que la salsa deliciosa. La felicitaron.



Finalmente, Carolina con 'Minimal'. Dijeron que era un plato era muy bien. Por lo cual, 'El Negrito se fue de la competencia.