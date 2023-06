El Piqué colombiano respondió temas polémicos sobre su vida amorosa: habló de Shakira y Clara Chía

La ruptura de la relación de Shakira con Gerard Piqué dio de qué hablar en todo el mundo y hasta el día de hoy son centro de críticas y rumores por parte de sus seguidores.

Precisamente, en La Tertulia, un magazine de RCN Radio en el que se habla sobre algunos temas de actualidad, el periodista Javier Stamato tuvo una charla amistosa con el "Gerard Piqué colombiano", donde se habló sobre algunos temas de su vida personal.

Le puede interesar: Revelan imágenes de Clara Chía borracha y tirada en el piso: ¿Despechada por Piqué?

Uno de los temas que se tocaron en dicha entrevista fue la relación con Clara Chía, donde el "exfutbolista" dijo: "Me ha ido bien [con Clara Chía], más bien de lo esperado, cuando empezamos a salir juntos siempre pensé 'esto va a ser muy difícil', pero no sé, la verdad es que yo me adapto a todo y ella me apoyó desde el primer momento y eso es de agradecer".

Ante esto, Stamato le preguntó que quién ronca más, Clara Chía o Shakira, lo que le generó dudas al "Campeón del Mundo", pero aun así reveló que ambas lo hacen por igual.

En este punto, el Piqué colombiano se despachó y hasta reveló detalles de la intimidad con su nueva pareja, pero el periodista tuvo que detenerlo. Aunque dijo que por ahora "va con el freno de mano" y no quiere tener hijos.

Lea también: Familia de Piqué pide millonaria cifra por la casa de Shakira en Barcelona

Uno de los temas más esperados fue lo que pensaba Piqué de Shakira, a lo que el imitador del exfutbolista del Barcelona dijo: "[Shakira] lo va a superar, todo el mundo puede pasar por un bache, sea por un tema personal, también somos personas y nada más".

Igualmente, dijo que nadie se esperaba que esto pasara, pero sucedió.

A pesar de estas duras declaraciones, una de las partes que más llamó la atención fue la posible llegada de Piqué a dirigir Independiente Santa Fe.

"No me quiero fijar ahora si lo quiero hacer, pero estamos en el buen camino", enfatizó.

El Piqué colombiano dijo que hasta se vistió con una camiseta de Santa Fe, pues se sentía que se encontraba bien vistiendo así.