El piropo que le echó Margarita Rosa de Francisco a Carlos Vives

La reconocida actriz y presentadora caleña Margarita Rosa de Francisco está siendo muy recordada por los colombianos en estos días, pues luego de que se emitiera nuevamente por el Canal RCN la telenovela 'Café con aroma de mujer' en la que ella fue protagonista, todos quieren saber qué ha pasado con su vida y cómo se encuentra actualmente.

Margarita Rosa de Francisco está enfocada en su vida fit, sus mascotas y en sí misma, no obstante, de vez en cuando, da su opinión sobre las problemáticas del país y hasta comparte en sus redes sociales uno que otro detalle de su vida intima.

Precisamente, una historia compartida por Margarita es la que tiene sorprendidos a sus seguidores, pues la caleña no solo se mostró muy feliz en lo que parece ser un concierto, sino que también lanzó un piropo a una expareja, Carlos Vives.

Durante la grabación de la novela 'Gallito Ramírez' nació el amor entre Margarita Rosa de Francisco y el Carlos Vives. Los 'tortolitos' contrajeron matrimonio en 1988 y aunque se presumía eran una de las parejas más estables de la farándula colombiana, en 1990 los famosos anunciaron su separación. Según el samario, la relación terminó por ella no lo quería lo suficiente, no obstante, en otra ocasión la caleña aseguró que le tenía algo de enviada a su esposo y eso no la dejó quererlo como se debía.

Tras terminado el fugaz amor, Margarita y Carlos quedaron teniendo una buena relación de amistad, tanto así que la actriz se atrevió a echarle un piropo a su exesposo en redes sociales, pues al parecer asistió a un evento donde estaba Carlos Vives y al escucharlo y verlo cantar, Margarita decidió expresar sus sentimientos hacía él y escribió: "cuando el 'ex' es un sol que no deja de brillar".

La publicación generó opiniones dividas, pues algunos internautas aplaudieron que Margarita supiera reconocer las cualidades de su expareja, mientras que otros bromearon con que a Claudia Elena no les gustaría ese tipo de comentarios, pues cabe resaltar, que desde el 2008 la empresaria y modelo es la esposa de Carlos Vives.