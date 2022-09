El porqué Santiago Alarcón no se hace prueba de ADN con supuesto hijo

El actor Santiago Alarcón, recordado por su participación en la serie "El man es German", del canal RCN, se ha visto envuelto en una particular polémica durante los últimos días, pues un hombre de 30 años asegura que él es su papá y que lo abandonó.

Oscar Galeano, quien hace la particular denuncia lleva escribiéndole desde hace cuatro años al actor y hace poco lo buscó en una de sus presentaciones teatrales para confrontarlo. Dado la trascendencia que ha tenido este tema Alarcón recibió el mensaje de una mujer que asegura que el mismo personaje acosó a su esposo durante años en Canadá, país donde reside Galeano y su familia.

“Recibí un mensaje por Instagram de una señora que me dijo: ‘Yo sé quién es y yo sufrí lo mismo por seis años. Porque también acosó a mi esposo’. Este muchacho efectivamente ya había acosado a un hombre casado con hijos en Canadá. Ya tuvo un psicólogo y psiquiatra allá, pero había sido muy difícil. Nadie ha podido establecer qué es lo que tiene”, indicó Alarcón en un en vivo que transmitió a través de Instagram.

Santiago Alarcón aprovechó el espacio para responder a varios internautas que han expresado su opinión al respecto, indicando que lo más fácil es que se haga una prueba de ADN y así logra que Galeano deje de insistir en que él es su padre.

Sin embrago, el actor asegura que ceder ante esa petición es un despropósito porque las acusaciones no tienen sentido, pues el muchacho insiste que fue abandonado y entregado a su familia "adoptiva" en 1992, pero en dicha época Santiago Alarcón tenía tan solo 12 años.

“Es raro porque mucha gente me pregunta que por qué no me hago una prueba de ADN, y yo les digo, pero es “en serio. ¿Qué necesidad? Yo era virgen a los 12 años, la virginidad la perdí, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Es un tema completamente diferente, eso ya es otra cosa”, indicó.

Por su parte, el hombre que asegura que Santiago Alarcón lo abandonó tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos en el programa 'Lo sé todo' y ratificó que había pedido más de 800 millones de pesos al actor , así mismo, indicó que su supuesto padre lo amenazó de muerte.