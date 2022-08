El príncipe Carlos nunca quiso a Diana: amigo íntimo de la princesa de Gales

Roberto Devorik, consultor de empresas internacionales de moda y diseñador argentino, fue íntimo amigo de la princesa Diana de Gales y uno de sus confidentes cuando ella vivía en Londres.

En conversación con RCN Mundo, el diseñador indicó que “a Diana no tuvieron que pegarle un tiro o clavarle una cuchilla, el vacío que tuvo y el poco cariño que vivió, fue suficiente para matarla en vida”.

“Siendo una chica que se casó muy inexperta, era virgen, salía de una familia que la protegió, ella perteneció a una de las tres familias más grandes de Inglaterra y a verla llevar una vida como la indujeron, me parece que es el recuerdo lamentable que yo tengo sobre los 35 de la vida de la princesa”, destacó.

Indicó que la princesa Diana sigue siendo una leyenda, “porque es una historia de no creer. Yo la conocí antes de que se casara y estaba terriblemente enamorada del príncipe Carlos, pero yo creo que el príncipe Carlos nunca estuvo enamorado de ella”.

Manifestó que a Diana la casaron, “ya tenía una lógica y había rumores además que Carlos de Gales era gay. Yo creo que era un 'apriete' de la realeza para que se casaran y antes de casarse Diana tenía muchas sospechas”.

Asimismo, mencionó que si la princesa Diana siguiera vivía, sería más que las redes sociales, “Diana era más que la redes sociales y como la veo, como la vi siempre por la mujer que era y lo que representó para Inglaterra (...) La reina en lo único que se equivocó fue en su relación con Diana, ella hubiera sido una gran embajadora internacional del Reino Unido”.

Dijo que la princesa de Gales era una mujer del pueblo. “Ella era la mujer que reivindicó el orgullo, la limpieza del ser humano, de la mujer inglesa, todo lo qué pasa ahora con las leyes para las mujeres y todo lo que la mujer ya no aguanta”, aseguró.

“Diana lo dijo en tres palabras 'mi matrimonio fue por muchos años de a tres' y eso es lo que ella no permitió. Lo que querían era que ella se callara la boca y se aguantara los cuernos del príncipe Carlos, cosa que ella por respeto a sí misma no lo permitió y no se arrepintió nunca de lo que hizo”, destacó.