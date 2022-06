El Puma rompe su silencio sobre supuesta relación con esposa de Pablo Escobar

El día que posiblemente le cantó a Pablo Escobar

Ahora bien, El Puma admitió que varios cantantes estuvieron en Colombia en medio de la ‘bonanza’ que se dio por cuenta del dinero del narcotráfico. Aunque no dio nombres, dijo que varios de los principales exponentes de muchos géneros cantaban en fiestas privadas.

“Una noche yo fui a hacer una presentación y cuando llegue era un salón pequeño y mi manager le dijo al organizador que no había luz y él le dijo que no”, recordó de una insólita presentación.

Pese al reclamo, El Puma fue prácticamente obligado a cantar sin luces y sin poder ver a quién le cantaba. “Terminé cantando y no vi a nadie, no sentí aplausos y lo hice rápido porque me sentía perdido”, contó para reseñar que seguramente entre los que eventualmente estaban en el lugar podía estar Pablo Escobar.

Sin embargo, a quien sí conoció años después fue a la hermana de Pablo Escobar quien estuvo en una presentación que él hizo junto a Dyango. “Me vienen a decir que se quería sacar una foto conmigo y yo le dije que venga”, agregó.