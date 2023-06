El radical cambio de la 'Maldita Lisiada': así se ve la actriz en la actualidad

Fue novia del futbolista José Luis 'Parejita' López Monroy, con quien rompió en 2022, después de cuatro años de relación. En 2020, el le propuso matrimonio, pero el compromiso no prosperó porque ella no se sintió correspondida al notar que él no fue capaz de acompañarla en momentos clave, como la pérdida de Gambra, una de sus mascotas.

Yuliana también se percató de que que Parejita estaba muy cómodo sin concretar el compromiso.