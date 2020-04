El ranking de canciones inspiradas en la pandemia

Esta cuarentena – Abraham Mateo

El artista sorprendió a sus seguidores con su nuevo sencillo, donde mencionó uno de los deseos que más quieren las personas al finalizar el aislamiento, besar a su pareja.

“Esta cuarentena se me está haciendo una condena. No tenerte me envenena. Cuando todo esto pase iré a besarte bajo la luna llena, a cantarte los poemas que te escribí esta cuarentena”, aseguró.