El rapero 'Drake' compró el anillo de Tupac Shakur en un millón de dólares

En las últimas horas se conoció que el rapero canadiense 'Drake' compró del anillo de Tupac Shakur que fue vendido el pasado martes 25 de julio en una subasta por más de un millón de dólares, lo que posteriormente fue confirmado por la casa de subastas Sotheby´s.

En cantante de éxitos como “God´s plan”; “Hotline bling” y “Started from the bottom”; entre otras, publicó en una de sus historias de la red social de Instagram un primer plano del anillo en forma de corona de oro, diamantes y rubíes, y etiquetó en la fotografía a su homólogo Travis Scott con el mensaje “Utopia out now Meltdown”.

La expareja de Kylie Jenner acaba de publicar un álbum titulado precisamente “Utopia”, y en él colaboran 19 artistas entre los que se cuenta el artista canadiense con el canta el tema “Meltdown”.

Cabe recordar que el anillo de Tupac Shakur fue diseñado por él mismo artista y salía por un precio estimado de entre 200.000 y 300.000 dólares, pero en la subasta llegó a 1’016.000 dólares, el objeto más caro relacionado con el hip-hop vendido nunca.

El desaparecido cantante Tupac Shakur lució este anillo en los Premios MTV Video Music Awards de 1996, solo una semana antes de ser asesinado por sicarios dentro de su automóvil.

La millonaria joya tiene incrustaciones de diamantes y rubíes, con la inscripción grabada Pac & Dada 1996, en referencia a su compromiso con Kidada Jones.

La subasta del anillo, que Sotheby´s considera representaba la superación de “una etapa tumultuosa” de la vida de Shakur, se creó en el año en que se celebra el 50 aniversario de este género musical que tuvo su epicentro en el barrio neoyorquino del Bronx en New York.