El reconocido actor colombiano que ahora se identifica como mujer: así fue su transformación

En su momento, Santiago Gómez era muy recordado por su papel Benji en la novela que se pasa por Netflix, La Venganza de Analía.

Santana Rosa habló sobre el trabajo que costó reconocerse y tomar la decisión de cambiar de género: "Realmente tomar la decisión de vivir como mujer trans, entendiendo lo que significa e implica, es un camino muy persona (...) Duré un tiempo jugando con la androginia y una expresión no binaria, y disfrutando un montón de esto y fue cuando disfrute mi feminidad”, dijo.

Desde antes, la ahora actriz había contado lo duro que fue hacerse un espacio en la actuación debido a su orientación sexual.

“Siempre he sido cerrado con mi vida privada porque al crecer siendo un niño gay y el crecer haciendo televisión –las dos cosas al tiempo– lleva a un cortocircuito. Un niño que crece siendo gay tiene muchas cosas que averiguar en su cabeza, en su cuerpo y sus emociones y yo tenía además la televisión conmigo desde siempre. Creciendo siempre hubo un estigma de si uno debe mostrarse como es”, explicó en su momento.

Incluso, alguien muy cercano le insistió en la necesidad de mostrarse como alguien heterosexual porque –según esa persona– al revelar sus preferencias sexuales las cosas se complicarían.

“Alguien específicamente me dijo que me tenía que comportar como un machito para que mi carrera como actor no se acabara”, relató.

No obstante ahora se siente feliz y tranquila: “Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido (…) para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir”.