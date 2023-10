El recordado Daniel Valencia de 'Yo soy Betty, la fea' no estará en la nueva temporada

Desde que Prime Video anunció la nueva serie Betty, la fea, que contará la historia de Beatriz Pinzón Solano, 20 años después, los fanáticos de la novela están ansiosos.

Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

Y es que ‘Yo soy Betty, la fea’ una producción del Canal RCN, enganchó a millones de televidentes no solo en territorio nacional sino en los 180 países del mundo donde ha sido doblada desde que se estrenó en 1999.

La historia de Betty (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), quienes se conocen en Ecomoda, la empresa familiar de quien se convertiría después en su esposo.

Además de los protagonistas, los televidentes se encariñaron con muchas personas, a quienes esperan ver en la nueva temporada. Sin embargo, se conoció que uno de los personajes favoritos de las mujeres no estará presente.

Se trata de Luis Mesa, quien interpretó a Daniel Valencia, en la novela, que si bien era un villano, muchas televidentes estaban enamoradas de él.

Mesa reveló por qué no estará presente en la novela: "Aprecio los mensajes que preguntan y extrañarán no ver a Daniel Valencia en la nueva producción de Betty. Como muchas televidentes lo han notado durante estos años, el hombre al comienzo tenia un interés particular, una deferencia y admiración por la inteligencia de la Doctora".

Según Mesa, su personaje veía en Betty algo que no encontraba en otras mujeres: "Esto lo convertía en un antagonista formidable, ya que llegaba a enamorarse de ella aun antes de su transformación de estilo".

En ese sentido, Mesa explicó que por cosas de la vida, Valencia se transformó en un personaje oscuro e irremedimible, "digamos que el personaje original murió por desnaturalización (...) Me alegra por la fanaticada, y en especial por mis compañeros, que la historia vea un nuevo día. Sé lo mucho que se van a divertir".

El mensaje de Luis Mesa