El 'Señor Barriga' reveló detalles de los derechos de autor de 'El Chavo' y 'Chespirito'

La disputa legal entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y la empresa mexicana Televisa obligó a la suspensión, a nivel mundial, de los programas de televisión 'El Chavo del 8' y 'Chespirito', tanto en señal abierta como en diferentes plataformas digitales.

A propósito del tema, Edgar Vivar, más conocido como el ‘Señor Barriga’, se manifestó sobre el tema en una entrevista para el programa radiofónico La Taquilla. Aseguró que Televisa perdió los derechos sobre los personajes de Chespirito que, según él, tenían vigencia con esa empresa hasta el 31 de julio de 2020.

Asimismo, confirmó que la falta de garantías entre las partes permitió que los derechos no fueran renovados por los herederos de Roberto Gómez Bolaños, lo que en esto momento deja el camino abierto para cualquier televisora que quiera hacer una oferta para transmitir los programas.

La decisión que se hizo efectiva el pasado 31 de julio tomó por sorpresa tanto a los millones de seguidores que tiene este programa en el mundo, como a los mismos integrantes del elenco, entre ellos la actriz Florinda Meza.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa 'Chespirito'? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", indicó a través de su cuenta en Twitter.

Y agregó que esta decisión "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. 'Chespirito' ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética".

Mientras tanto Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, también se refirió a esta decisión, indicando que aunque tristes por la decisión, su familia y él mismo esperan que pronto esté 'Chespirito' en las pantallas del mundo. "Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", agregó.