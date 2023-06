El ‘Señor Barriga’ reveló detalles inéditos del fin del ‘Chavo del 8’: “me enteré por el periódico”

Édgar Vivar, recordado por sus papeles del 'Señor Barriga' y de 'Ñoño' en el famoso programa 'El Chavo del 8', está causando furor en los medios de comunicación, esto después de que el actor mexicano diera unas declaraciones acerca del final del programa humorístico.

De acuerdo al famoso de 74 años, el final del programa creado por Roberto Gómez Bolaños o más conocido como 'Chespirito' o 'El Chavo del 8' tomó por sorpresa a muchos del elenco, pues nadie sabía nada y ni siquiera se había rumoreado que dicha situación sucedería.

Según lo dicho por Édgar Vivar él se enteró que 'El Chavo del 8' se terminaba por los medios de comunicación, pues nadie le envió una carta, un mensaje o tan siquiera una muestra de agradecimiento por todos los años dedicados al programa.

"Ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron", fueron las palabras que el actor mexicano le dijo a Dario Ripoll en su programa 'Acapulco en la azotea'.

Ya durante la charla, 'El señor Barriga' explicó que la finalización del programa humorístico se debió a que Roberto Gómez Bolaños no estuvo de acuerdo con los nuevos horarios en que 'El Chavo del 8' sería transmitido, pues los pasarían del lunes al sábado.

Fue en ese momento, en que 'Chespirito' pensó que él y sus colegas tendrían que tener una vacaciones obligadas.

"Entonces, nos quieren cambiar de día de transmisión de ser los lunes de 8 a 9 de la noche, nos querían los sábados de 8 a 9 de la noche. Me dice Roberto algo que en mí pesó mucho: 'Necesitamos vacaciones' y le digo: 'Tienes toda la razón'", añadió Édgar Vivar.