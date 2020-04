El tierno mensaje de Salomé a su papá James Rodríguez ante prolongada distancia

La cuarentena que se ha decretado en varios países tiene a cientos de familias separadas y con un vacío inmenso al no poder compartir tiempo como antes. Sin embargo, gracias a las plataformas digitales, muchas personas en el mundo han podido estar en contacto y disfrutar de pequeños momentos vía online.

Este fue el caso de James Rodríguez y su hija mayor Salomé, quienes están distanciados por el aislamiento total. Mientras la niña se encuentra con su mamá Daniela Ospina, el jugador colombiano está disfrutando de la compañía de su familia y su pequeño hijo en España.

No obstante, aunque no se han podido ver desde hace varias semanas, Salomé Rodríguez no permitió que la distancia fuera un obstáculo para decirle a su papá cuánto lo ama y lo mucho que lo extraña en estos momentos.

James Rodríguez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía que le envió su hija mayor, quien realizó un detalle muy tierno y especial en una aplicación de un iPad. En la imagen se ve a la menor sonriendo y sujetando el aparato, donde se lee un pequeño texto.

“Te amo, papá. Eres el mejor papá del mundo”, se logra ver en el mensaje que está acompañado de dos corazones dibujados por la niña.

De igual forma, el futbolista publicó otra fotografía donde mostró cuánto ha crecido su hijo Samuel, que ya está empezando a dar sus primeros impulsos en un caminador.

Por su parte, Salomé sigue protagonizando algunas publicaciones de Daniela Ospina, que ha dejado en evidencia el talento que tiene su hija para las artes y el baile, como se puede observar en un video que dio a conocer donde se mueve al ritmo de JLo y J Balvin.