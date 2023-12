El Tino le 'echó' los perros a Aura Cristina Geithner, pero ella lo paró en seco

Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, conocido cariñosamente como El Tino, es una leyenda del fútbol colombiano cuyo legado se destaca en la historia del deporte. Durante los años 90, Asprilla se posicionó como una de las figuras más destacadas a nivel mundial y se convirtió en uno de los delanteros más temidos de Europa.

Uno de los momentos inolvidables en la carrera de El Tino fue su paso por el Parma AC, donde dejó una huella imborrable al romper un invicto de 58 fechas del poderoso AC Milan. Este episodio ocurrió el 21 de marzo de 1993 en el estadio San Siro, hogar del AC Milan, cuando Asprilla marcó un golazo de tiro libre que selló la victoria del Parma con un contundente 1-0.

El impacto de este logro catapultó la figura de Faustino Asprilla a nuevas alturas en Europa, consolidándolo como un jugador destinado para los momentos cruciales. Su destreza y habilidad quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos del fútbol en todo el continente.

Aquel destacado desempeño con el Parma abrió las puertas para que El Tino se uniera a la Selección Colombia, donde continuó dejando su marca indeleble. En meses posteriores, Asprilla se convirtió en uno de los jugadores más determinantes en el enfrentamiento contra Argentina, demostrando que su calidad trascendía los límites de los clubes y se extendía al ámbito internacional.

El legado de Faustino Asprilla aún sigue vigente y se revivió gracias a la producción del Canal RCN 'Tino Asprilla, no nací para perder', en la que el futbolista habla sobre diferentes momentos de su vida deportiva y resalta aquellos momentos buenos y polémicos que enfrentó.

Durante el capítulo 7, Faustino reveló los amoríos que tuvo a lo largo de su vida. Uno de ellos con Aura Cristina Geithner.

"Me imagino en mi vida en una isla desierta con Aura Cristina Geithner y Salma Hayek y que las dos se peleen por mí", dijo el Tino en el documental.

Por su parte, Geithner reveló en el mismo capítulo que "siempre se lo ha dicho, siempre está abierto para cuando yo tome la decisión, pero yo nunca la he tomado porque yo soy una mujer que no le gusta engañar. Yo al Tino, lo estimo, lo aprecio, lo valoro, pero no voy a darle alas a algo que no siento".

Aunque el Tino dijo que ya compró la isla y que solo le falta una mujer pelinegra y una mona, Aura Cristina no piensa como él y lo paró en seco sobre su sueño.

"Él puede conseguir lo que quiera. Bueno, casi todo lo que quiera", concluyó Geithner.

