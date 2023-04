Este viernes 14 de abril se cumplen 6 años de la trágica muerte del cantante vallenato Martín Elías, que falleció en un accidente de tránsito en 2017 en Sincelejo (Sucre) luego de ofrecer unos de sus conciertos.

Su hermano Rafael Santos Díaz fue uno de los invitados de este viernes al programa del Canal RCN "Buenos días Colombia", y allí recordó junto a su hermano Elder Dayán y el acordeonista Rolando Ochoa, el día de la triste noticia de su lamentable deceso.

Santos Díaz narró que esa Semana Santa su hermano Martín lo invitó a él, a su esposa Margarita y sus hijos, para que pasaran juntos esa celebración religiosa.

"Santos quiero que pasemos juntos en familia, yo nunca he pasado una Semana Santa con usted y con sus hijos, y yo llegué un antes de su presentación. Él se fue a cantar y yo llegué al hotel".

El también cantante dio a conocer que recibió la trágica noticia del accidente a través de un tío que viaja con el artista.

"Al día siguiente en la mañana cuando me llama mi tío 'Caco' Juan Manuel que andaba con Elder y me da la fatal noticia". Al mismo tiempo dio a conocer que su tío le habái contado que el estado de salud estaba muy comprometido. "Me dijo, mira el tórax de Martín esta muy comprometido que había caído de pecho y que el carro había dado más de 20 metros dando vueltas en el aire".

Finalmente, recordó que la salud de 'El Gran Martín Elías' se vino a pique luego de que el artista se desangrara por dentro por la gravedad de la lesión que sufrió.

"Andaban buscado sangre porque Martín se desangró mucho por dentro, le dio mucha hemorragia, Ya cuando me dicen eso yo arranco enseguida alquilo un carro porque yo no daba para conducir, y ya cuando vamos llegan a Sincelejo me llama otra vez mi tío 'Caco' y me dice no sobrino se nos fue Martín".