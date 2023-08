El triste final de 'Ecomoda' en la vida real: así se ve actualmente el edificio

"En 2007 las perdidas alcanzaron los $728 millones, en 2008 llegaron a $447 millones, en 2009 ascendieron a $866 millones, en 2010 se ubicaron en $1.102 millones y en 2011 registraron cifras de $941 millones", explican Julio César Ardila y Marco Javier Sánchez en un estudio sobre la compañía.

A esto se suma que el endeudamiento creció del 50 al 80 % en tres años, de acuerdo con los investigadores.

Así las cosas, se empezaron a cerrar tiendas: de las 38 que tenía cuando don Hernando Trujillo estaba a cargo, la compañía pasó a 18 a final del 2010.

En octubre de 2010, Sara Trujillo, hija de don Hernando y entonces gerente general, anunció una estrategia enfocada en las ventas por internet. Pero los esfuerzos no pudieron detener la debacle. Diseños y Confecciones Hernando Trujillo no pudo competir con las importaciones chinas, fiel a su principio de no bajar la calidad de sus productos.