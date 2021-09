El 'youtuber' Sebastián Villalobos fue víctima de robo en Bogotá

Los hechos de inseguridad en Bogotá continúan y esta vez, el relato de un angustioso momento estuvo por cuenta de Sebastián Villalobos, famoso 'youtuber' colombiano que se caracteriza en sus redes sociales por publicar videos de su vida cotidiana.

Esta vez, el joven apareció en sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores que fue víctima del hurto de su celular mientras se encontraba a dos cuadras de su casa. Además, relató que dos ladrones en moto fueron los que le quitaron sus pertenencias y que a pesar de varios intentos, no pudo alcanzarlos.

"Yo estaba en una llamada porque estaba rastreando unos documentos (...) en ese momento yo tenía el celular con las dos manos y todo. Parce y me pasa el Man y me mete la que rapada del celular. Salgo detrás corriendo de él pero pues obviamente él iba en una moto, me dejó tirado", relató el 'influencer'.

Villalobos también contó que los asaltantes iban detrás de su mamá para también despojarla de sus pertenencias, aunque ella pudo darse cuenta de las intenciones que tenían y se resguardó en una tienda para evitar el hurto.

Finalmente, en un tono molesto, el joven expresó la rabia que tenía e invitó a sus seguidores a cuidarse mientras salen a la calle. "Se siente uno como violado. Qué fastidio uno esforzarse para comprar las mier*** de uno y que llegue un imbécil con la excusa de que está necesitado a hacer el daño así. Si está necesitado, trabaje", concluyó exaltado.