No cabe duda el legado que dejó Diomedes Díaz en el género del vallenato. A casi 10 años de su muerte, aun la música del Cacique de la Junta - como fue conocido en vida - sigue sonando en la actualidad y parece ser que por muchas generaciones.

El nacido en San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, no solamente es reconocido por ser el intérprete de 'Sin medir distancia', 'El cóndor herido', 'Tú eres la reina' y muchas canciones más, sino también por el sin fin de polémicas en las que se vio envuelto. Una de ellas, la cantidad de hijos que tuvo con distintas mujeres, a la fecha son 21 hijos los reconocidos por el intérprete vallenato, pero muchos aseguran que pueden ser muchos más de los que el Díaz Maestre reconoció.

Elder Dayan fue el último en ser reconocido como hijo por parte del Cacique de La Junta, que también al igual que su padre se dedica a la música vallenata y, en entrevista con Yo José Gabriel, contó detalles de su vida y cómo fue que se dio el acercamiento para conocer a Diomedes Díaz y que lo reconociera como hijo.

El artista vallenato relató que el primer acercamiento con su padre fue a través de un concierto de Diomedes Díaz, pero por timidez y miedo no supo la manera de acercarse. "Conocí a mi papá físicamente en 2003 en un concierto. Solo lo vi, no pude acercarme", expresó Elder Dayan.

La relación de Diomedes Díaz con Elder fue muy distante, esto debido a que la madre del joven cantante se lo llevó a la ciudad de Bucaramanga cuando él era muy pequeño, razón por la cual Díaz Maestre se alejó y no estuvo muy presente en la etapa de infancia y adolescencia "con mi papá la relación empezó tarde, me fui a Bucaramanga, no estuvo en mi infancia ni adolescencia", relato el artista.

En la entrevista, Elder Dayan reveló que estudió Contaduría "hice la tesis para el grado, pero mi pasión es la música. Yo le dije a mi mamá, le respondo por la Universidad, le doy el cartón, pero lo que me mueve es la música... El día que me gradué le di el diploma"

Por último, el intérprete de 'Modo avión' señaló que fue a través de una de las esposas de Diomedes Díaz que lo pudo conocer personalmente y así el Cacique lo reconoció como su hijo.

"Betsy, quien era la esposa en ese momento, ella es la que hace ese acercamiento. Mi papá viaja a Bogotá a hacerse la cirugía a corazón abierto y ahí estuve yo, vine a la clínica a hacer acto de presencia...", indicó al señalar que ahí tampoco lo pudo conocer por su delicado estado de salud.

"Ya en Barranquilla, cuando llega para la recuperación de la cirugía, Betsy me invita a la casa y me presenta. Él a penas me vio, dijo 'Sí, es el hijo mío", agregó.