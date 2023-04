Elder Dayán habla de como se enteró de la muerte de su hermano Martín Elías.

En una entrevista con Buen día Colombia, su hermano y sucesor musical Elder Dayán haba de la forma en que se enteró de la muerte de su hermano.

" A mí me llama mi primo y me dice que Martin tuvo un accidente en moto y yo en medio de mis sueños como eso fue tan temprano, pensé que cualquier borracho se le atravesó, pero cuando mi primo muestra la foto vi que no era de una moto", recordó.

Al ver las fotografías, Elder comienza a llamar para preguntar sobre lo sucedido y me dijeron que estaba bien. Además, dijo que el Canal RCN, lo llamó para preguntarle acerca de la salud del cantante y él les respondió que necesitaban sangre.

Luego de dar esas declaraciones, su primo lo llama sorprendido a preguntarle que por qué estaba solicitando sangre, a lo que él responde que esa era la información que le habían dado, sin embargo, lo que no se esperaba era la respuesta de su primo.

"Mi primo me dice que por los protocolos médicos se demoran, pero Martín se murió hace una hora", dijo el cantante de música vallenata.

Elder Dayán dice que él había guardado la esperanza hasta el último instante, por eso estaba solicitando sangre para que le llevaran.

El cantante afirma que luego de esto su vida dio un giro 180 grados, pues no solo era su hermano, sino también su gran amigo, con el que tenía muchos sueños que cumplir.